laut. stark. gleich. berechtigt. - Zeit der Frauen (1/3)

Was hat Sie gereizt, bei dem Format dabei zu sein?



Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll: Alles! Ich durfte bereits verschiedene ZDF-Produktionen zu verwandten Themenbereichen umsetzen. Mal ging es um Väter, mal um die Rollenbilder bei Kindern, gefühlt landet man am Ende immer bei dem Thema Gleichberechtigung. Der Feminismus und die Rolle der Frau als Zeitreise von den 1950ern bis heute für das neue Format ist daher quasi die logische Konsequenz dieser Reise.



Für den Dreiteiler gab es ein besonderes Fotoshooting, das sich wie ein roter Faden durch die Folgen zieht. Sie inszenieren Werbemotive aus den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren neu. Die Originale wirken auf Sie sicher absolut aus der Zeit gefallen und gehen gar nicht, oder?



Ja, das stimmt. Da sind wirklich hochgradig sexistische Motive dabei. Wobei man diese heutzutage immer noch findet. Ich habe selbst einen ganzen Ordner voller aktueller Werbe-Motive gesammelt. Gerade erst gesehen: Unter dem Claim "Mamas Lieblinge" werden Bügelbrett und Küchenmaschine beworben.



Man sollte achtsam mit dieser einseitigen Darstellung sein, weil sich diese Stereotypen reproduzieren. In Katalogen für Kinderspielzeug stehen in der Spielküche nur Mädchen. Die Idee, die Rollen umzukehren, hat mich deshalb sehr gereizt, weil einem dadurch diese sexistische Darstellung von Weiblichkeit erst so richtig bewusst wird.



Wie weit sind wir aus Ihrer Sicht beim Thema Gleichberechtigung heute?



Die Zeitreise unter anderem in die 1950er-Jahre ist spannend. Denn damals wurde unverblümt ausgesprochen, dass der Platz der Frau bitteschön am Herd und bei den Kindern zu sein habe. Heute würde bei einer Umfrage jeder sagen, dass er natürlich für Gleichberechtigung sei, aber dann kommen immer Ausreden, warum man selbst keine leben könne. In der Theorie sind sich alle einig: "Wirklich toll, diese Sache mit der Gleichberechtigung – nur halt eben für mich nicht". Und in diesem pseudo-gleichberechtigten Zustand haben wir es uns sehr bequem gemacht.



In den 1950er-Jahren sollten Ehefrauen vor allem zuhören und sich nicht beklagen, wenn der Ehegatte von der Arbeit kam.



Tatsächlich ist das genauso im "Handbuch für die gute Ehefrau" aus dem Jahr 1955 nachzulesen. Darin heißt es: "Lassen Sie ihn erzählen – seine Gesprächsthemen sind wichtiger als Ihre." Und einiges ist bis heute erhalten geblieben, zum Beispiel die Haltung, eine Ehefrau solle ihrem Mann den Rücken freihalten. Das habe ich selbst schon oft zu hören bekommen, wenn mein Mann und ich parallel gute Angebote bekamen. So viel weiter als in den 1950ern sind wir leider auch heute noch nicht.



Welche Erfahrungen mit Geschlechterrollenklischees haben Sie selbst schon gemacht?



Sobald ich ein Foto poste, auf dem ich auf Reisen bin, kommt garantiert die Frage, wo denn mein Kind sei. Eine Frage, die Männern nie gestellt wird. Die Zuständigkeit für Kind und Haushalt wird eben noch ganz klar bei den Frauen gesehen.



Belästigungen im öffentlichen Raum, das sogenannte "Cat-Calling", haben, das hat auch ihre Umfrage für den Film belegt, viele Frauen erlebt. Sie auch?



Ja, klar. Leider ist das so und die verbale sexuelle Belästigung für Frauen Alltag. Ganze 78 Prozent haben sie bereits erlebt. Bisher ist sie in Deutschland aber (noch) nicht strafbar. Eine Gruppe von Frauen, die ich auch für unsere Produktion getroffen habe, hat eine Petition gestartet, um das zu ändern. Diese Gruppe macht die sexuelle Belästigung öffentlich, indem sie sie am Ort des Geschehens niederschreibt und sich so den Raum zurückerobert, und ich habe sie hierbei begleiten dürfen.



Würden Sie sich selbst mit Ihrem Engagement für Frauenrechte als Feministin bezeichnen?



Ich glaube, ich sehe mich eher als Aktivistin für Geschlechtergerechtigkeit. Darum geht es mir, um Gerechtigkeit. Es gibt ja auch Bereiche, in denen Männer benachteiligt werden. Sagt man, Frauen können sich besser um Kinder kümmern, spricht man ihnen ja auch eine gewisse Kompetenz ab. Das Bild des Mannes, der eine Familie ernähren können muss, setzt Männer ja auch unter Druck. Letztendlich profitieren wir doch alle von mehr Freiheit und Diversität in der Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit.



Brauchen wir die Quote, damit sich etwas verändert?



Vermutlich ja. Leider. Das habe ich, wie viele Frauen, lange anders gesehen. Meine persönliche Haltung hat sich verändert, weil ich erlebe, dass die berühmte gläserne Decke in Unternehmen die Karrierechancen von Frauen begrenzt und der Thomas-Kreislauf – also: Gleich und gleich rekrutiert sich gern – durchbrochen werden muss.



Das Interview führte Barbara Gauer.