WHO-Studie : Jeder Sechste zumindest zeitweise unfruchtbar

Folgen von Unfruchtbarkeit könnten erhebliche Qualen und Stigmata sein, die die mentale Gesundheit der Menschen angreifen, so die WHO. "Fortpflanzung ist mit einem erheblichen gesellschaftlichen Druck verbunden", so Pascale Allotey, Leiterin der Abteilung für sexuelle und reproduktive Gesundheit und Forschung der WHO. In vielen Ländern sei "Schwangerschaft nach wie vor entscheidend für das Ansehen einer Frau". Durch Unfruchtbarkeit bestehe für Frauen ein erhöhtes Risiko, Gewalt durch ihren Partner ausgesetzt zu werden.