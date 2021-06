In Frankreich sollen in Zukunft auch lesbische Paare und alleinstehende Frauen ihren Kinderwunsch erfüllen können. Den Gesetzentwurf will heute das französische Parlament absegnen.

2 min 2 min 29.06.2021 29.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.06.2026 Video herunterladen