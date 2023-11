Unfruchtbar und ungewollt kinderlos: Wie Betroffene leiden

Unerfüllter Kinderwunsch: Etwa jedes zehnte Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos. (Symbolbild)

"Ich wollte das anfangs gar nicht wahrhaben. Ich habe mich geschämt, weil da etwas nicht funktioniert, was scheinbar das Natürlichste der Welt ist", sagt Ulli* (37 Jahre). So wie ihr geht es zahlreichen Betroffenen: Fast jedes zehnte Paar in Deutschland zwischen 25 und 59 Jahren ist ungewollt kinderlos. Trotzdem ist das Thema häufig noch tabu.