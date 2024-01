51 Prozent der Briten wollen laut Umfrage zurück in die EU. Vor allem viele junge Menschen sehen nach vier Jahren Brexit nur Nachteile.

"Was die Leute überall im Königreich am meisten spüren, sind die gestiegenen Lebensmittelpreise und die verschiedenen Steuern darauf. Das und die Lebenshaltungskosten machen alles fast unerträglich“, so Laura Gosney. 31.01.2024 | 1:28 min