Nordirland: Michelle O'Neill kann Regierungschefin werden

Nach zwei Jahren beenden die Unionisten in Nordirland ihren Parlamentsboykott. Nun soll das Parlament zum ersten Mal wieder tagen. 02.02.2024 | 2:20 min

Nordirland steht vor einer historischen Abstimmung im Regionalparlament. An diesem Samstag soll mit Michelle O'Neill erstmals in der 103-jährigen Geschichte der britischen Provinz eine Politikerin zur Regierungschefin gewählt werden, die eigentlich eine Vereinigung mit dem EU-Mitglied Irland anstrebt.

Die Wahl beendet auch die politische Krise in der früheren Bürgerkriegsregion - auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Bruch der vorigen Regierung. O'Neills katholisch-republikanische Partei Sinn Fein hatte bei der jüngsten Regionalwahl im Mai 2022 erstmals die meisten Stimmen erhalten - kann sich aber den Regierungspartner nicht frei aussuchen.

Am 10. April 1998 beendete das Karfreitagsabkommen den jahrzehntelangen gewalttätigen Nordirland-Konflikt. Doch bis heute ist es in der Region noch immer nicht vollständig ruhig. 10.04.2023 | 3:11 min

Nordirland: Katholiken und Protestanten müssen gemeinsam regieren

Die größte protestantische Partei DUP, die für die politische Union mit Großbritannien eintritt und bisher den Regierungschef stellte, verweigerte aber die Zusammenarbeit. Sie forderte ultimativ ein Ende aller Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs, auf die sich die britische Zentralregierung in London und die EU nach dem Brexit geeinigt hatten.

Sinn Fein will geeintes Irland - Bevölkerung skeptisch

Sinn Fein wertet die bevorstehende historische Amtsübernahme der 47-jährigen O'Neill als großen Schritt hin zu ihrem politischen Ziel. Ein geeintes Irland rücke "in greifbare Nähe", sagte Sinn-Fein-Präsidentin Mary Lou McDonald. Auch in der Republik Irland ist die Partei, die einst als politischer Arm der Terrororganisation IRA galt, die stärkste Kraft. Dort verhindern aber zwei liberal-konservative Parteien mit einer Koalition eine Regierungsbeteiligung.

In Umfragen ist die Skepsis auf nordirischer Seite groß. Die Zeitung "Irish Times" ermittelte Ende 2023, dass sich dort bei einem Referendum nur 30 Prozent für die Vereinigung aussprechen würden, aber 51 Prozent dagegen. In Irland liegt die Zustimmung bei knapp zwei Dritteln. Grundsätzlich strebt auch die irische Führung einen Zusammenschluss an.