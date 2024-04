Wie teure Mieten das System Stadt gefährden

Teure Mieten , die für Menschen in unteren und mittleren Lohngruppen nicht mehr zu stemmen sind, sind ein Problem in vielen größeren Städten in Deutschland. Sie bringen das komplette System Stadt zunehmend ins Wanken. Denn ohne diese Menschen: keine Kinderbetreuung, Engpässe in der medizinischen Versorgung, keine Fachkräfte in der Gastronomie. Speziell Großstädte sind betroffen. In ihnen liegen die Nettokaltmieten laut Statistischem Bundesamt rund 30 Prozent über den Preisen von Kleinstädten und ländlichen Gemeinden.