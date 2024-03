Fachkräftemangel im Verkehrsbereich teils fast verdoppelt

In Verkehrsberufen ist der Fachkräftemangel in Deutschland zuletzt verhältnismäßig am stärksten gewachsen. Das geht aus einer Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde.