Stellenabbau trotz Fachkräftemangel: Wie passt das zusammen?

Doch gerade Weiterbildung gehört nicht unbedingt zu den Stärken des deutschen Arbeitssystems. Dies sei kein Wunder, sagt Jutta Rump, denn die Situation in Deutschland sei eine ganz andere als zum Beispiel in den USA , wo man seinen Beruf im "Learning on the Job"-Prinzip erlerne: "In Deutschland gibt es ein standardisiertes, sehr fundiertes System mit hoher Qualität. Man bekommt ein Zertifikat und wird in dieser Logik und Fachlichkeit eingesetzt." Fort- und Weiterbildung, das sogenannte "Reskilling", sei aus diesem Blickwinkel heraus kaum vorgesehen. Man sei zu sehr "auf den eigenen Garten fixiert."