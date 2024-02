Angespannte Lage im Handwerk: Was die Branche beklagt

Die Bauindustrie steckt tief in der Krise, die Auftragslage ist schlecht. Dennoch fordern die Beschäftigten eine deutliche Lohnerhöhung. 22.02.2024 | 1:31 min

Klappern gehört zum Handwerk, heißt es. Doch wie schlecht geht es den Betrieben in Deutschland tatsächlich? Bis man einen Handwerker bekommt, dauert es in der Regel immer noch Wochen. Und sollte man gar vorher einen Angebotsvergleich machen, staunt man häufig über die gesalzenen Preise.

"Das hat nichts mit Lamentieren oder Schlechtreden zu tun, sondern spiegelt die Lage vor Ort in den Betrieben wider", so Schwannecke.

Handwerksverband: 38 Prozent erwarten abnehmende Auftragspolster

Etwa 5,4 Millionen Menschen arbeiten insgesamt in dem Sektor, fast siebenmal so viele wie in der Automobilindustrie. Doch verstreut über mehr als eine halbe Million Klein- und Kleinstbetriebe. Da gibt es bereits jetzt Firmen, die ihre Mitarbeiter zum Aufräumen ins Lager schicken, weil es sonst nichts zu tun gibt. Gleichzeitig brummt es in anderen Gewerken. So fehlen beispielsweise rund 14.000 Heizungsbauer oder fast 18.000 Bauelektriker.