Fachkräftemangel : Vier-Tage-Woche als Lösung fürs Handwerk?

In der Schreinerei Mayr in Manching läuft der Versuch Vier-Tage-Woche nun seit über einem halben Jahr. In der Produktion und Montage arbeiten sie nun an vier Tagen zehn Stunden. Das hat der Firmenchef mit seinen Mitarbeitern vereinbart. Andere, beispielsweise in der Planung, haben dafür den Montag frei.