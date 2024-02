Parkett reinigen: Die richtige Pflege von Holzböden

Handwerksprofi Mick Wewers zeigt verschiedene Methoden und Materialien für die Reinigung und Pflege von Holz. 21.02.2024 | 5:49 min

Schutz ist die beste Pflege für Parkett

Am besten ist: Vor der Holzfläche eine Sauberlaufmatte auslegen oder gleich Schuhe ausziehen. Denn selbst feinste Dreckpartikel oder Sand können Kratzer hinterlassen. Für die Reinigung bei normaler Verschmutzung reicht es, alle paar Tage trocken und wöchentlich nass zu reinigen.

Volle-Kanne Reporter Patrick Lipke macht den Wischtest und zeigt dabei vollen Einsatz. 28.11.2017 | 6:05 min

Holzboden nur nebelfeucht wischen

Nass reinigen bedeutet nur nebelfeucht wischen, denn wenn in kleine Kratzer Putzwasser dringt, kann der Holzboden aufquellen. Dazu einen Putzlappen aus Baumwolle verwenden, denn auch Mikrofasertücher können die Holzoberfläche beschädigen.

Spültuch, Zahnbürste und Co. sorgen für Sauberkeit, können aber selbst Herd für Keime werden. Wann sie besser ausgetauscht werden und ob Wegschmeißen wirklich immer nötig ist.

Keimschleuder in der Küche

Parkett-Pflege mit Öl

Nach der Heizperiode im Winter sehen Holzböden oft trocken und grau aus - Zeit für eine gründliche Pflege. Geöltes Parkett nach der Reinigung etwa 30 Minuten bei geöffneten Fenstern trocknen lassen, so bleibt kein Grauschleier zurück.

Dann Pflegeöl in Richtung der Holzmaserung in den Boden einarbeiten. Alle vier Quadratmeter die überschüssige Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch abnehmen. Wiederholen Sie diesen Schritt so lange, bis das Holz gesättigt ist und kein Öl mehr aufnimmt. Etwa 24 Stunden trocknen lassen und gut lüften.