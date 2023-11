Öko-Test findet Glyphosat in Schwarzem Tee

Öko-Test hat sich in der Oktober-Ausgabe den durch Oxidation schwarz gefärbten Teeblättern gewidmet. Das Fazit: In manchen Produkten steckt laut den Testern ein "ganzer Cocktail an Pestiziden". Glyphosat beispielsweise ist in allen konventionellen Tees enthalten. Von 24 Marken-Produkten sind nur zwei mit "sehr gut" und fünf mit "ungenügend" bewertet worden.