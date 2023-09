Was Geld kosten dürfte. Und wie das gerade in der deutschen Industrie ankommt, darauf weist ein anderer Termin hin: Am 27. September lädt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Chemiegipfel ein. Es geht um die Lage der Chemieindustrie, die unter der Last aus hohen Energiekosten, Bürokratie und Regulierungen ächze, so deren Interessenvertreter. Die Chemiebranche Deutschland sei in Gefahr, heißt es.