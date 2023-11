Musik hören als Qual: Wie Amusie den Alltag erschwert

Schon in der Schule hat Jasmin Pfeifer Probleme, Tonhöhen zu erkennen. Wie sie herausgefunden hat, was dahintersteckt und warum sie heute selbst dazu forscht. 17.08.2023 | 5:25 min

Töne erkennen - schwierig mit Amusie

Lange werden ihre Einschränkungen nicht ernstgenommen. Sie selbst denkt, sie müsse sich einfach mehr anstrengen. Als sie auch in ihrem Linguistik-Studium Probleme hat, zum Beispiel in der Phonetik Töne auseinanderzuhalten, wird sie stutzig: "Ich habe es einfach nicht hinbekommen, was wahnsinnig frustrierend für mich war." Sie forscht nach und stellt fest: Ihre Beschwerden passen zu dem Phänomen Amusie.

Diagnose ist nicht einfach zu stellen

Die Diagnose gestaltet sich schwierig, denn in Deutschland gab es lange keine Untersuchungsverfahren. Pfeifer begann vor gut zehn Jahren selbst nachzuforschen und stieß auf einen Onlinetest der Montreal Battery of Evaluation of Amusia , kurz MBEA. Der testet u.a. Tonhöhenwahrnehmung und Rhythmusgefühl. Diesen Test ließ Jasmin Pfeifer bei sich durchführen. Das Ergebnis: Amusie.

Pfeifer wollte mehr über dieses Phänomen herausfinden und bot den Test an der Universität Düsseldorf an. So konnte sie eine Studie mit über 300 Probanden durchführen. Dabei stellte sich heraus, dass in Deutschland etwa 1,6 Millionen Menschen von Amusie betroffen sind.