Frühkindlicher Autismus: Wenn die Umwelt Kinder überfordert

Autismus oder genauer Autismus-Spektrum-Störungen zählen zu den schwerwiegenden Entwicklungsstörungen. Darunter fallen das Asperger-Syndrom und der frühkindliche Autismus. Allen gemeinsam sind drei Kennzeichen: Das soziale Miteinander ist gestört, Sprache und Kommunikation sind beeinträchtigt und die Kinder wiederholen immer wieder die gleichen Verhaltensweisen. Etwa ein Prozent der Bevölkerung sind von einer der Störungen betroffen, Jungen etwa zwei- bis dreimal so häufig wie Mädchen.

Schon ein überraschender Telefonanruf kann ihn überfordern. Denn ungeplante Ereignisse in seinem Alltag werfen ihn aus der Bahn. Andreas erzählt, was es bedeutet, Autist zu sein.

Wie sich ein frühkindlicher Autismus äußert

Der frühkindliche Autismus macht sich vor dem dritten Lebensjahr bemerkbar. Die Kinder weisen in unterschiedlichem Ausmaß alle drei Merkmale der Spektrum-Störung auf. Die Intelligenz ist in der Regel vermindert und die Sprachentwicklung beeinträchtigt. Die Störung der sozialen Interaktion macht sich zum Beispiel durch mangelnde Kontaktaufnahme oder keine beziehungsweise negative Reaktionen auf Annäherungsversuche bemerkbar.

Großes Spektrum auffälliger Verhaltensweisen

Das Spektrum stereotyper, also gleichförmiger, sich wiederholender Verhaltensweisen ist groß. Manche Kinder schaukeln unentwegt auf der Stelle, andere befassen sich stundenlang mit dem Detail eines Spielzeugs, sagt Antje Mey vom Sozialpädiatrischen Zentrum am Städtischen Klinikum Braunschweig. Die Kinder- und Jugendärztin sieht viele Kinder mit Autismus in ihrer Sprechstunde.