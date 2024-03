Rückenschmerzen: Wenn bereits dem Kind der Rücken schmerzt

Nicht nur Erwachsene sitzen zu viel, sondern auch Kinder: in der Schule , über den Hausaufgaben, vorm Fernseher. Eine unerwünschte Begleiterscheinung sind Rückenschmerzen . Laut einer Erhebung der DAK-Gesundheit gaben rund 25 Prozent der Schulkinder im Schuljahr 2022/2023 an, mindestens einmal pro Woche an Rückenschmerzen zu leiden.