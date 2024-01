Adipositas: Was hilft gegen Übergewicht bei Kindern?

Die "Ernährungspyramide" ist auch für Kinder eine leichte und praktische Orientierungshilfe für die richtige Auswahl an Lebensmitteln und die Zusammenstellung von Mahlzeiten. Sie unterteilt die Lebensmittel in acht Gruppen, die auf sechs Ebenen Platz finden. Jedes Kästchen steht für eine Portion einer Lebensmittelgruppe.Die Basis der Pyramide bilden die Getränke mit sechs Kästchen, also sechs Portionen pro Tag. Darüber befinden sich die pflanzlichen Lebensmittel wie Gemüse, Obst und Getreide. Im Mittelfeld sind die tierischen Lebensmittel wie Milch und Milchprodukte sowie Fisch , Fleisch, Wurst und Eier zu finden. In der Pyramidenspitze stehen Fette und Extras, also zum Beispiel Süßigkeiten und Snacks.Die Ernährungspyramide ist in den Ampelfarben grün, gelb und rot gestaltet. Die Farben geben eine gute Orientierung darüber, von welchen Lebensmitteln mehr und von welchen weniger gegessen werden sollte.Von der Pyramidenbasis bis hin zur Spitze nimmt die Anzahl der Portionen mit dem leicht zu merkenden Countdown 6-5-4-3-2-1 ab. Die Portionsgröße orientiert sich dabei an der Größe der eigenen Hand.Quelle: Verbraucherzentrale NRW