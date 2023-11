Vegetarisches Mittagsessen für Kinder: Wie sinnvoll ist das?

An Kitas und Grundschulen in Freiburg gibt es mittags nur noch ein Gericht zur Auswahl - und zwar ein vegetarisches. Der Grund: gestiegene Kosten. Ist die Umstellung ein Problem?

Immer wieder ein Streitthema: Was kommt in der Schulkantine auf den Teller? Quelle: dpa

Zum Mittag Gnocchi, Frischkäse-Spinattaschen oder Pfannkuchen - auf den ersten Blick sieht der Speiseplan für das Mittagessen einer Freiburger Grundschule ganz normal aus. Doch eines kommt seit Schuljahresbeginn nicht mehr auf den Teller: Fleisch. Denn wie an allen städtischen Schulen und Kitas in Freiburg fällt jetzt ein zweites Gericht aus Kostengründen weg.

Für die Kinder, die mittags in Kitas oder Schulen essen, heißt das: Mindestens fünf Hauptmahlzeiten in der Woche sind nun fleischfrei. Der Aufschrei ist groß - doch fehlen den Kindern nun wirklich wichtige Nährstoffe - oder wäre für sie sogar eine fleischlose Ernährung sinnvoll?

Vegetarische Ernährung bei Kindern - ist das ein Problem?

Thomas Heigele ist Oberarzt in der Kindergastroenterologie im Klinikum Stuttgart - er sieht in der Einführung eines fleischfreien Mittagsessen in Freiburg kein Problem, sondern einen sinnvollen Schritt.

Das Mittagessen an den Schultagen macht ja nur einen Teil der Mahlzeiten aus. Wer Fleisch und Wurst essen will, dem steht es frei, dies an den Abendmahlzeiten oder an den Wochenendmahlzeiten zu tun. Thomas Heigele, Oberarzt Kindergastroenterologie Klinikum Stuttgart

Auch einer dauerhaften vegetarischen Ernährung bei Kindern steht er positiv gegenüber. Zu den Vorteilen gehörten:

eine höhere Zufuhr an Gemüse und Obst (Ballaststoffe und Vitamine)

Umwelt- und Tierschutzgedanken

Allerdings müsse die Ernährung abwechslungsreich sein, um eine ausreichende Qualität in der Proteinversorgung zu erreichen.

Das Argument, dass Kindern wichtige Nährstoffe entgehen würden, entkräftet der Oberarzt - vielmehr seien die Sorgen "unbegründet". Heigele erklärt: Eltern bräuchten sich auch mit einer "ovo-lacto-vegetarischen Ernährung" keine Sorgen machen. Sprich: Wenn ihre Kinder kein Fleisch und Fisch essen, jedoch Eier und Milchprodukte.

Die Versorgung mit Vitaminen ist durch eine vegetarische Kost meist sogar sehr gut. Thomas Heigele, Oberarzt Kindergastroenterologie Klinikum Stuttgart

Einen wichtigen Punkt gelte es jedoch zu beachten: Eier sollten in der Ernährung enthalten sein, damit es nicht an Vitamin B12 fehle. Auch eine ausreichende Kalziumzufuhr sei wichtig - etwa "über Milchprodukte oder kalziumreiche beziehungsweise angereicherte Nahrungsmittel".

Vegetarische Ernährung: Gefahr von eingeschränkten Wachstum oder Untergewicht?

Auch Esther Schnur von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sieht in einer ovo-lacto-vegetarischen Ernährungsweise von kleinen Kindern keine Schwierigkeiten. Sie bekräftigt ebenfalls:

Eine ausgewogene ovo-lacto-vegetarische Ernährung mit reichlich pflanzlichen Lebensmitteln und dem zusätzlichen Verzehr von Milch und Milchprodukten und Eiern kann den Nährstoffbedarf auch von kleinen Kindern decken. Esther Schnur, Deutsche Gesellschaft für Ernährung

Generell empfiehlt sie eine tägliche Ernährung aus folgenden Lebensmitteln:

Getreide und Getreideprodukten

Kartoffeln

Gemüse und Hülsenfrüchte, Obst sowie kleine Mengen hochwertiger Öle

Milch und Milchprodukte

Wer möchte: kleine Mengen Fleisch und Fisch als Beilage

Grundsätzlich sollte aus ihrer Sicht die Basis der täglichen Ernährung immer eine pflanzliche sein, ergänzt durch tierische Lebensmittel. Wird zudem gänzlich auf Fleisch verzichtet, führe dies auch nicht zu einer Gefahr von einem eingeschränktem Wachstum oder Untergewicht.

Was das Wachstum betrifft, ist dieses von verschiedenen Faktoren abhängig, etwa von der erblichen Komponente sowie von der Proteinzufuhr. Eine ausreichende Proteinzufuhr ist in jedem Fall auch ohne den Verzehr von Fleisch möglich. Esther Schnur, Deutsche Gesellschaft für Ernährung

Um diese zu erreichen, sollten folgende Produkte auf dem Einkaufszettel stehen:

Getreide und Getreideprodukte, vor allem aus Vollkorn

Nüsse

Zudem bräuchte es ausreichend Eisen- und Zink. Dies findet sich etwa in:

Eiern, Milch, Käse, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten (für Zink)

Linsen, Hirse oder Haferflocken (für Eisen - am besten in Kombination mit Vitamin-C-reichen Lebensmitteln, Zitronen- oder Milchsäure)

Wie oft sollten Kinder Fleisch essen?

Und doch: In Deutschland gehört Fleisch oft zum Standard auf dem Esstisch. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt dabei für Erwachsene 300 bis 600 Gramm in der Woche - das sind etwa zwei Mahlzeiten. Auch Kinder im Wachstum bräuchten nicht mehr Fleisch, bekräftigt Oberarzt Heigele. Zudem erklärt er:

Klein- und Schulkinder brauchen kein Fleisch oder Wurst und können gut auch komplett vegetarisch ernährt werden. Thomas Heigele, Oberarzt Kindergastroenterologie Klinikum Stuttgart

Wenn Kinder und Jugendliche hingegen zu Hause lernen würden, dass es jeden Tag Fleisch gibt, erwarten sie dies auch in der Schule.

Da dies ernährungspsychologisch nicht zu empfehlen ist, sehe ich hier durchaus auch eine Chance für Kinder und Jugendliche Erfahrungen zu machen, dass gutes Essen eben auch vegetarisch sein kann. Thomas Heigele, Oberarzt Kindergastroenterologie Klinikum Stuttgart

Freiburg: Wie wird das fleischfreie Mittagessen angenommen?

Zurück nach Freiburg, dort wo es seit wenigen Tagen das fleischfreie Mittagessen gibt. Beschwert hat sich bislang beim Gesamtelternbeirat noch niemand.

Auch liegen noch keine Zahlen darüber vor, ob nun mehr oder weniger Schüler am Essen teilnehmen. Generell sind aus Sicht des Gesamtelternbeirats in Freiburg die Probleme vielmehr die höheren Preise und eine mangelnde Auswahl als die Tatsache, dass das einzige Menü nun vegetarisch ist.