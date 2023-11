VW-Currywurst kehrt zurück in Wolfsburger Kantine

Die Entscheidung, die Kantine im sogenannten Markenhochhaus in Wolfsburg auf Kost ohne Fleisch umzustellen, hatte vor zwei Jahren für Wirbel gesorgt. Vor allem die Reaktion von Altkanzler Gerhard Schröder über den "Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion" befeuerte damals eine Debatte um Fleischverzehr in Unternehmen. "Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben", schrieb Schröder bei LinkedIn.