Neue Pfanne: Welche Beschichtung und worauf ich achten muss

WISO hat Pfannen mit Emaillen-, Keramik- und PTFE-Beschichtungen einem Praxis-Check unterzogen. Welche Beschichtung ist am besten? 07.08.2023 | 6:12 min

Beim Braten können so einige Missgeschicke passieren. Besonders ärgerlich ist es, wenn Lebensmittel in der Pfanne kleben bleiben oder diese sich anschließend nur schwer reinigen lässt. Beschichtete Pfannen bieten da Abhilfe in der Küche. Aber Beschichtung ist nicht gleich Beschichtung.