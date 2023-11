Öko-Test zu Chicken Nuggets: Auch vegan gibt es Probleme

Öko-Test hat 14 Produkte eingekauft und die Nuggets im Labor auf Fettschadstoffe (3-MCPD- und Glycidol-Fettsäureester), Chlorat und Perchlorat, Mineralölbestandteile, Rückstände von Tierarzneimitteln sowie auf krankheitserregende bis hin zu antibiotikaresistente Keime untersuchen lassen. Darüber hinaus wurde die Art des verarbeiteten Fleisches und das Verhältnis von Panade zu Fleisch analysiert.



Die Tester von Öko-Test erfassten anhand der Verpackungen Aroma- und Phosphatzusätze, den Salzgehalt sowie die Portions- und Nährwert-Angaben. Bei den Fastfood-Ketten wurden die Angaben über die Webseiten sowie Rückfragen an die Hersteller eingeholt.



Salz- und Fettgehalte sind im Labor überprüft worden, bei fehlender Deklaration wurde auch auf Aroma analysiert. Geschulte Sensoriker beurteilten Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack der Nuggets. Die Tiefkühlprodukte wurden dafür gemäß Anleitungen in der Pfanne zubereitetet, die Nuggets der Fastfood-Anbieter vor Ort gekauft und zur Verkostung in dieselben Laborräume gebracht.



In Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) sind umfassende Fragebögen zu Tierwohl und Transparenz entstanden und an die Unternehmen der getesteten Produkte versandt worden. Die Antworten ließen sich die Tester mit Nachweisen belegen.