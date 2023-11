Öko-Test: Gutes Deo ohne Aluminium ist keine Preisfrage

Anfang der 2000er Jahre haben Wissenschaftler*innen einen möglichen Zusammenhang von Aluminium und Brustkrebs beschrieben. Phillipa Darbre beispielsweise stellt die These auf, dass Antitranspirantien mit Aluminiumsalzen für die steigende Zahl von Tumoren im äußeren oberen Brustbereich, also in der Nähe der Achseln, verantwortlich seien.2012 belegte André-Pascal Sappino gemeinsam mit seinen Kollegen in Zellstudien, dass Aluminiumsalze Brustzellen schädigen können. Experten weisen jedoch daraufhin, dass Ergebnisse aus Zellversuchen sich nicht einfach auf den Menschen übertragen lassen.Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sprach zwar bereits 2014 eine Warnung vor der Verwendung von Antitranspirantien aus, weil der Körper so zu viel Aluminium aufnehmen könne. Einen Zusammenhang mit Brustkrebs sieht das Institut wissenschaftlich aber nicht belegt. 2020 kam das Bundesinstitut nach Auswertung neuerer Studien zum Schluss, dass "gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den regelmäßigen Gebrauch von Aluminium-haltigen Antitranspirantien nach gegenwärtigem wissenschaftlichen Kenntnisstand somit unwahrscheinlich" seien.