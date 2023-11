Brustkrebs erkennen - was bei der Vorsorge wichtig ist

Die rosa Schleife ist weltweit das Symbol im Kampf gegen Brustkrebs - die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Warum die Selbstuntersuchung so wichtig ist. 04.10.2022 | 5:25 min

Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Mit der steigenden Lebenserwartung wird diese Zahl vermutlich in den nächsten Jahren noch zunehmen. Die Gründe, die Brustkrebs entstehen lassen, sind ganz unterschiedlich. Neben Lebensstilfaktoren spielen vor allem die genetische Veranlagung, die Beschaffenheit des Drüsengewebes und Hormone eine Rolle.

Brustkrebs: Vorsorge - was die Kasse zahlt

Auch übernehmen bereits zahlreiche Krankenkassen die Untersuchung durch professionelle Medizinisch-Taktile Untersucherinnen (MTU). Das sind blinde oder sehbehinderte Frauen, deren Tastsinn besonders ausgebildet ist. Sie sind in speziellen Zentren oder auch in gynäkologischen Praxen angesiedelt.

Brustselbstuntersuchung - wie geht’s?

Selbstabtasten der Brust: Schritt 1

Selbstabtasten der Brust: Schritt 2

Nehmen Sie drei Finger und untersuchen in drei unterschiedlichen Druckstärken Ihr Brustgewebe beginnend unter dem Schulterbereich bis zur Brustwarze hin. Dabei bewegen sich die Finger wie an einer Perlenkette entlang.

Selbstabtasten der Brust: Schritt 3

Auffälligkeiten: Wann sofort zum Arzt gegangen werden sollte

Ungefähr 70.000 Mal im Jahr stellen Ärztinnen und Ärzte aktuell die Diagnose "Mammakarzinom" bei einer Frau. Damit ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. 16.04.2019 | 28:41 min

Von den gut 70.000 Frauen in Deutschland, die jährlich an Brustkrebs erkranken, kann ein großer Teil geheilt werden - 18.000 Frauen sterben jährlich an den Folgen. Erkennt man diese Tumore bereits früh in einem Anfangsstadium, bevor sie streuen können, erhöht das die Überlebenswahrscheinlichkeit - auch bei aggressiven Formen - erheblich.