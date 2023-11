Sonnenbrille: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Ein "Sonnenbrand im Auge" wird als Schneeblindheit bezeichnet. Sie macht sich meist erst nach sechs bis acht Stunden bemerkbar. Die Schneeblindheit kann je nach Schwere der Verbrennungen sehr schmerzhaft sein und im Auge ein Fremdkörpergefühl auslösen.



Die Augen tränen, das Lid ist angeschwollen und Betroffene haben in den Augen stechende Schmerzen. Kühle, feuchte Umschläge auf den Augen lindern die Beschwerden. In der Regel regeneriert das Auge innerhalb von zwei bis drei Tagen und heilt. Es sollte allerdings dringlichst vermieden werden, bei Schneeblindheit das Auge weiterhin der Sonnenstrahlung auszusetzen.



In schweren Fällen und ohne ärztliche Behandlung können durch Vernarbung der Hornhaut und Schäden an der Netzhaut irreparable Sehschäden verbleiben. Deshalb ist es ratsam, einen Arzt auf die geschädigte Hornhaut schauen zu lassen. Augentropfen und -salben können die Schmerzen lindern.