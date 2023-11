Fotos im Urlaub: Was erlaubt ist - und was nicht

Das Smartphone - es ist mittlerweile nicht mehr nur Kalender, Routenplaner, oder Telefon, sondern auch inzwischen eine hochauflösende Kamera. Einmal gezückt, schnell geklickt, vorbei am Brandenburger Tor in Berlin und rasch ein Erinnerungsbild gemacht, anschließend bei Insta gepostet. Das ist auch in Ordnung, der Panoramafreiheit sei Dank.