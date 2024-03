Mehr Datenschutz: Italien schickt keine Blitzerfotos mehr

In Italien werden zum Schutz der Privatsphäre künftig keine Blitzerfotos von Radarfallen mehr verschickt. Dies geht aus einem neuen Erlass des Verkehrsministeriums hervor, der am Samstag bekannt wurde.

Beweisfotos bleiben bei der Polizei

Ehestreit wegen erfasster Personen im Auto

In Italien - wie in anderen Ländern - kam es in den vergangenen Jahren immer wieder vor, dass Verkehrssünder durch Blitzerfotos in unangenehme Situationen gebracht wurden. Der Grund: auf den Aufnahmen waren auch andere Leute zu erkennen, die vielleicht nicht unbedingt im Auto hätten sitzen sollen. Auch manche Ehen sollen auf diese Weise gescheitert sein.