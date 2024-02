Wer ist Fleximan?:Italien sucht Radarfallen-Schreck

Der Mann mit der Flex war wieder da - oder die Männer, oder auch Frauen. So genau weiß das niemand. Jedenfalls hat Italien, Europas Radarfallen-Land Nummer eins, jetzt wieder einige Blitzer weniger: An den Straßen der norditalienischen Kleinstadt Buccinasco wurden in einer einzigen Nacht vier orangefarbene Kästen mit Kameras zu Boden gebracht.

Was eigentlich nur eine kleine Meldung für die Lokalzeitung wäre, hat inzwischen nationale Dimension: Italien sucht den Fleximan - so genannt nach seinem wichtigsten Werkzeug.

Italien: Blitzer mit der Flex umgelegt

Blitzer in Italien Geldmacherei?

Viele Autofahrer verfolgen die Sache mit einer gewissen Grundsympathie. Das Gefühl, von Behörden gegängelt und ausgenommen zu werden, ist auch in Italien verbreitet. Nirgendwo in Europa gibt es so viele Radarfallen wie hier: mehr als 11. 000. Zum Vergleich: In Deutschland sind es 4.700.