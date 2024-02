Geblitzt: Welche Folgen und Kosten schnelles Autofahren hat

Am 15. Februar 1959 kam es zum ersten Mal zum Einsatz, das Telefunken Verkehrsradargerät VRG 2, ein mobiles Radargerät zur Geschwindigkeitskontrolle. Im Ruhrgebiet , genauer zwischen Düsseldorf und Ratingen, ging die Polizei gegen Geschwindigkeitsübertretungen vor. Untergebracht war diese mobile Radarfalle meist in einem Volkswagen T 1, in dem die Polizisten saßen und Geschwindigkeitsüberschreitung genau dokumentierten.