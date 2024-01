Fristen laufen ab: Wer nun den Führerschein umtauschen muss

Eine weitere Frist läuft am 19. Januar ab: Die heute 58- bis 64-Jährigen sollten sich dringend kümmern.

Die nächste Frist für den Umtausch alter Führerscheine endet diese Woche: Wer zwischen 1965 und 1970 geboren und noch einen Führerschein hat, der vor dem 1. Januar 1999 ausgestellt wurde, hat für den Umtausch bis zum 19. Januar Zeit. Danach wird das Dokument ungültig. Wer damit in eine Kontrolle gerät, riskiert ein Verwarngeld von zehn Euro. Zudem könne es laut ADAC im Ausland Probleme mit abgelaufenen Dokumenten geben.

Etwa 100 verschiedene Führerscheine sind in den 27 Staaten der Europäischen Union im Umlauf. Das Dokumenten-Dickicht soll bis 2033 gelichtet werden. Ziel ist ein einheitlicher EU-Führerschein. Der EU-Richtlinie 2006/126/EG zufolge soll er fälschungssicher und einheitlich sein - und in einer Datenbankerfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden.

Die EU will zukünftig regelmäßig die Fahrtüchtigkeit der Autofahrenden überprüfen, Deutschland stellt sich quer. 04.12.2023 | 3:30 min

In Deutschland müssen 43 Millionen Autofahrer ihre Führerscheine umtauschen. Laut ADAC geht es um rund 15 Millionen bis 31. Dezember 1998 ausgestellte Führerscheine in Papierform und um weitere rund 28 Millionen im Scheckkartenformat, die zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 18. Januar 2013 ausgegeben wurden.

Wo kann ich den Führerschein umtauschen?

Es gibt Umtauschfristen für Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind und Fristen für Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind. Dabei unterscheidet der Gesetzgeber einmal nach Geburtsjahr und einmal nach Ausstellungsdatum des Dokuments (nicht nach der Erteilung des Führerscheins). Der Blick in die Tabelle zeigt: Die heute 58- bis 64-Jährigen sollten sich dringend kümmern.

Was passiert, wenn ich weiter mit meinem alten Führerschein fahre?

"Wer mit einem abgelaufenen Führerschein unterwegs ist, riskiert ein Verwarngeld von 10 Euro", warnt Alexander Schnaars, Sprecher des ADAC-Bundesvorstands in München. "Und auch im Ausland könnte es zu Problemen kommen, wenn man mit einem abgelaufenen Dokument in eine Kontrolle gerät." Denn der Umtausch ist verpflichtend, auch der von Führerscheinen für Lkw und Bus

Seit April 2023 gibt es neue Führerscheinfragen für die theoretische Prüfung. Ein Fahrlehrer klärt über die Neuerungen auf. 04.05.2023 | 5:37 min

Was ändert sich mit dem neuen Führerschein?

Immer mehr Fahrschülerinnen und -schüler fallen durch die Fahrprüfung. Mittlerweile liegt die Durchfallquote bei fast 40 Prozent. Woran liegt das? 14.04.2023 | 5:29 min

Kann ich den Führerschein schon früher umtauschen?

Ein freiwilliger Umtausch des Führerschein-Dokuments ist jederzeit möglich, auch vor Ablauf der Frist. Der ADAC empfiehlt deshalb, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen und lieber in den nächsten Jahren mal an einem Vormittag zur Führerscheinstelle zu gehen und den Vorgang zu beantragen. Dann kommt man nicht in Zeitdruck.