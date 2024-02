Meloni-Regierung: Italiens extreme Rechte im Aufwind?

Es ist nicht der einzige Vorfall in Italien in jüngster Zeit: Die Nachricht über die nun angelaufenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft folgt wenige Wochen, nachdem Anfang Januar in Rom etwa tausend Personen bei einem rechtsextremen Aufmarsch offen den mit dem Hitlergruß vergleichbaren "römischen Gruß" gezeigt hatten. Ähnliche neofaschistische Aktionen gab es in Italien in der Vergangenheit immer wieder, selbst im Parlament waren rechtsextreme Kräfte regelmäßig vertreten.