Italien streicht Bürgergeld: Mit spürbaren Auswirkungen

Verzweiflung in Bacoli groß

Italiens Ministerpräsidentin Meloni will die Sozialhilfe streichen, das sogenannte Bürgergeld. Betroffene leben am Limit, verstärkt durch Inflation und mangelnde Arbeitsangebote. 01.11.2023 | 6:40 min

Meloni erhofft sich Einsparungen in Milliardenhöhe

Es ist eines der Wahlversprechen von Italiens rechter Ministerpräsidentin: Ende 2023 soll das Hartz-IV-ähnliche Bürgergeld abgeschafft werden. 07.12.2022 | 2:11 min

Italiens Bevölkerung bald ohne Mindestsicherungssystem?

