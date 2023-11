Giorgia Meloni fällt auf Fake-Anruf herein

Giorgia Meloni während eines Treffens der europäischen Staats- und Regierungschefs in Granada am 06.10.2023.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist auf einen Fake-Anruf aus Russland hereingefallen. Die Vorsitzende der rechtsnationalistischen Partei Fratelli d'Italia ging einem Anrufer auf den Leim, der sich als Azali Assoumani ausgab, Präsident der Afrikanischen Union (AU) und zugleich Staatschef der Komoren, wie ihr Büro in Rom bestätigte. In Wahrheit steckte dahinter das russische Duo Wowan und Lexus, das auch schon Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem Ende ihrer Amtszeit genarrt hatte.

Russische Trolle schon mehrfach mit Fake-Anrufen erfolgreich

Melonis Büro bestätigte, dass es ein solches Telefonat am 18. September im Vorfeld der UN-Generalversammlung in New York gegeben habe. Zum Inhalt äußerte sich die italienische Regierung nicht. Auszüge wurden jedoch in Russland veröffentlicht, beispielsweise von der Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Die beiden Russen - mit bürgerlichen Namen Wladimir Kusnezow und Alexej Stoljarow - hatten auf diese Weise mehrfach schon ausländische Politiker hereingelegt.