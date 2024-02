Italien: So diskriminiert Giorgia Meloni Regenbogenfamilien

Die Regierung Meloni macht gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kindern das Leben schwer. Sie will nur den leiblichen Elternteil anerkennen. 17.01.2024 | 6:34 min

Giorgia Meloni und ihre Regierung stehen für ein konservatives Familienbild mit Mutter, Vater und Kind. Regenbogenfamilien mit zwei Müttern oder zwei Vätern passen nicht in ihr ultrarechtes Konzept. Deshalb legt die Regierung diesen Familien Steine in den Weg und benachteiligt gleichgeschlechtliche Paare nun auch mit Hilfe der Justiz.

Aufgrund einer Verordnung des Innenministers hat die Staatsanwaltschaft Geburtsurkunden aller Kinder angefochten, die in Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern geboren wurden. Nur der leibliche Elternteil solle demnach anerkannt bleiben, dem/der Partner*in werde der Status entzogen.

Queeres Paar aus Padua wehrt sich

Der Druck auf queere Familien in Italien wächst. Ein Grund: Die Politik der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. 28.01.2024 | 1:29 min

Gegen die Annullierung der standesamtlichen Eintragung in den Geburtsurkunden ihrer Kinder haben Elisa und Sarah geklagt. Denn die Aberkennung des Elternstatus hat für sie und ihre Kinder weitreichende Folgen: "Ich kann zum Beispiel meinen Sohn nicht mit in den Urlaub nehmen, wenn ich als Mutter nicht im Reisedokument eingetragen bin", erklärt Sarah Quinto.

Und wenn ich ihn von der Schule abholen will, bräuchte ich jedes Mal eine Vollmacht.

Demo gegen ultrarechte Regierung und Diskriminierung

In ihrer Heimatstadt Padua demonstrieren die Menschen deshalb gegen die diskriminierende Politik der ultrarechten Regierung, so wie Iryna Shaparava.

Meloni positioniert sich gegen LGBTQIA+

Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften wurden 2016 in Italien legalisiert. Das Recht auf Adoption wurde den Paaren damals allerdings nicht gewährt. Stattdessen wurde bisher jede Entscheidung über eine offizielle Eintragung beider Elternteile gleichgeschlechtlicher Paare individuell von einem Gericht getroffen. Das ist in Zukunft aber nicht mehr möglich. Damit vertritt Italien eine restriktive Haltung, ähnlich wie in Ungarn.