Wo immer möglich, will sie einen sicheren Ort für ihre Gemeinschaft schaffen. Zweimal im Jahr organisiert die Pastorin einen Abschlussball für Transgender-Jugendliche in Nashville, die sich oftmals nicht so anziehen dürfen, wie sie es wollen. "Hier können sie einen Abend lang so sein, wie sie sind", sagt Bennett. Solange solche Momente noch möglich sind, will sie bleiben. Wie lange das sein wird, weiß sie nicht.