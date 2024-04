An bestimmten Tagen: Eintritt für den Venedig-Besuch

Auf der berühmten Rialtobrücke am Canal Grande drängeln sich die Touristen für ein Instagram-Foto - die Begeisterung für Venedig ist an manchen Tagen geradezu erdrückend. Die Lagunenstadt in Italien als Superlativ des weltweiten Massentourismus, der bislang keine Grenzen zu kennen schien: Vergangenes Jahr reisten nach Schätzungen etwa 15 Millionen Besucher an.