Nach Corona: Wie geht es weiter in der Tourismusbranche?

2022 haben etwa 25 Prozent aller Arbeitnehmenden in Deutschland zum Teil im Homeoffice gearbeitet . Eine Chance? Trettins Haus auf Rügen ist fast dauerhaft ausgebucht: "Wir sind 2020 mal mit zwölf Zimmern gestartet, da hatten wir 36 Schlafplätze." Im vergangenen Jahr sind noch 13 weitere Apartments gebaut worden. Außerdem betreibt er zusätzlich Co-Working-Spaces, also Gemeinschaftsbüros, integriert in 25 Hotels deutschlandweit.