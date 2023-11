Fotos von Fremden: Was erlaubt ist und was nicht

Fotos von anderen Personen: Was ist erlaubt, was nicht?

Im Zeitalter des Handys kann jeder immer und überall fotografieren. Die Vorteile: viele Urlaubsfotos und schöne Schnappschüsse. Die Schattenseite: Es wird immer schwerer zu kontrollieren, wer einen fotografiert und wo diese Bilder am Ende landen. Das Recht sieht dafür einige Schutzmaßnahmen vor.

Verbot heimlicher Bildaufnahmen in besonders geschützten Räumen

Fotografiert jemand andere Personen ohne deren Einverständnis, kann das Freiheitsentzug von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe nach sich ziehen - allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zum Beispiel, wenn der Täter das Opfer in dessen Wohnung oder in einem besonders geschützten Raum wie einer öffentlichen Toilette fotografiert.

Ebenfalls verboten: Menschen in einer hilflosen Situation ablichten, also zum Beispiel Unfallopfer . Aufgrund der technischen Weiterentwicklung steigt die Bedeutung dieser Regelung stetig. Alleine von 2009 bis 2015 haben sich die Fallzahlen mehr als verdoppelt - auf 5.392 Fälle bundesweit laut der Polizeilichen Kriminalstatistik von 2016.

Keine Veröffentlichung von Fotos auf Instagram, TikTok und Co.

Was regelt das Telemediengesetz?

Ausnahmen gelten nur für Fotos, auf denen eine Person lediglich "Beiwerk" ist, also zum Beispiel zufällig durchs Bild läuft. Teilnehmer von Versammlungen und öffentlichen Veranstaltungen müssen ebenfalls damit rechnen, dass Bilder von ihnen veröffentlicht werden.

Das gilt beim Fotografieren in der Öffentlichkeit

Wenn Personen in der Öffentlichkeit gefilmt oder fotografiert werden, ohne dass vorher eine Einwilligung eingeholt wurde, liegt sowohl ein Datenschutzverstoß als auch eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte vor.

Datenschutzbeauftragter rät: Als Opfer an die Polizei wenden

Dass Täter in dieser Weise zur Verantwortung gezogen werden, passiert aber nur selten. "In der Theorie hat man das Recht, dass das Bild gelöscht wird. In der Praxis ist das aber schwierig", sagt der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann.