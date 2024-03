Urlaubsanspruch: Wie viel Urlaub steht Arbeitnehmern zu?

Darf die Chefin Sie aus dem Urlaub zurückholen? Steht mir in der Probezeit Urlaub zu? Welche Rechte Sie rund um den Urlaubsanspruch haben, zeigt der WISO-Tipp.

Was ist bei der Berechnung von Urlaubsanspruch zu berücksichtigen?

Gilt Urlaubsanspruch auch in der Probezeit?

Der volle Urlaubsanspruch steht Arbeitnehmern erst nach den ersten sechs Monaten ihrer Betriebszugehörigkeit zu. Heißt: In den ersten Monaten können Arbeitnehmer nicht schon für mehrere Wochen in den Urlaub verschwinden.

Trotzdem steht Ihnen bereits in den ersten Monaten jeweils 1/12 Ihres Jahresurlaubs zu. Also: Wer im Jahr 24 Urlaubstage hat, kann davon in den ersten Monaten jeweils zwei nehmen. Manche Arbeitgeber vereinbaren aber auch eine komplette Urlaubssperre während der Probezeit - die gilt dann leider auch.