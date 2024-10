Gegen Alkoholtouristen: Prag verkündet Pub-Crawl-Verbot

Und so drängt sich vielen der Verdacht auf, dass Prag sein vulgäres und überbordendes Nachtleben und damit den Ruf als Säufer-Metropole schlicht loswerden will. "Unser Ziel ist ja vor allem der qualitativ hohe Tourismus ", sagt Terezie Radoměřská, "also die Leute, die wirklich interessiert sind an Kultur, an der Stadt Prag, an der Architektur, der Lebensart und so weiter." Chic machen für neue Investoren - ein gewagtes Experiment, denn viele kommen nicht wegen der Kultur, sondern wegen des weltberühmten Biers , das wenig kostet. Womöglich wird die Stadt Touristen verlieren, doch sie scheint es einzukalkulieren: 9 Millionen Gäste erwartet Prag dieses Jahr, "zu viele, um weiter zu machen, wie bisher", sagt die Bezirksbürgermeisterin.