Helles Bier im Check: Welche Sorte überzeugt am meisten?

Noch kann sich das Helle - auch als Helles Lager oder Münchner Hell bekannt - allerdings nicht als Lieblingsbier der Deutschen behaupten: In einer Studie geben 72 Prozent der deutschen Bierkonsumenten an, Pils zu trinken. Damit liegt das Pils deutschlandweit immer noch auf Platz eins. Auf Platz zwei liegt das Weizenbier mit 45 Prozent und danach kommt das Helle mit 39 Prozent.

Biersorten und Inhaltsstoffe

Was neben der Hefe in ein Bier darf, ist seit dem Jahr 1516 durch das älteste deutsche noch gültige Lebensmittelgesetz, durch das Reinheitsgebot, geschützt: Wasser, Malz und Hopfen. Für das Helle wird helles Gerstenmalz verwendet. Auch bei der Verwendung des Hopfens gibt es Unterschiede.

Macht der Hopfen den Unterschied?

Was sich zunächst künstlich anhört, ist lediglich ein konzentrierter Auszug des Hopfens und kann einfach dosiert, länger und aufgrund des geringeren Volumens besser gelagert werden. Das Extrakt und die Pellets sollen sogar Vorteile gegenüber der natürlichen Form, der Dolde, haben. Diplom-Bierbrauer und Biersommelier Dario Stieren erklärt: "Das Problem an der Dolde ist, dass die wertgebenden Substanzen in der Mitte von dieser Dolde sitzen." Somit käme das Bier beim Brauen nicht gut an die wertgebenden Substanzen heran. Durch die Verwendung von Hopfenextrakt sei eine Standardisierung des Bieres einfacher zu gewährleisten.