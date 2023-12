Whisky-Sorten im WISO-Check: Sechs Produkte im Vergleich

"Während der Fermentation reift unser Bier auf acht Prozent Alkohol an. Hier entstehen die Aromen durch die Hefe-Aktivität, die wir später dann in unserem Spirit brauchen", erklärt Master Destiller Mario Rudolf. Anschließend wird das Bier zweifach destilliert und in Fässer abgefüllt. Mindestens drei Jahre lang muss der Whisky dann reifen.