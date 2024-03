Gulasch im Check: Wie viel Fleisch steckt in der Dosensuppe?

WISO checkt Gulaschsuppen aus der Dose: Was steckt eigentlich drin in der Suppe? Gibt es Unterschiede zwischen teuren und günstigen Produkten?

Sie ist ein echter Klassiker: die Gulaschsuppe.Ihren Ursprung hat der Fleischeintopf in Ungarn . Den Namen hat die Suppe von den ungarischen Rinderhirten, den "gulyás". Die Zutaten sind Gemüse wie Paprika und Zwiebeln und Rindfleisch.

Durch das Erhitzen und die luftdichte Verpackung bleibt eine Gulaschsuppe in der Dose bis zu drei Jahre lang haltbar. Auch Vitamine und Nährstoffe bleiben dadurch über lange Zeit erhalten , zeigen Studien. Denn das Gemüse wird oft unmittelbar nach der Ernte verarbeitet und abgefüllt.

Rindfleisch als Hauptzutat der Gulaschsuppe

Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen der Gulaschsuppe aus der Dose und einer frischen, selbst gemachten Suppe. Denn oftmals steckt in der Dose nur sehr wenig Fleisch drin.

Wenn ich jetzt so eine Suppe zu Hause selber kochen würde, würde ich deutlich mehr Fleisch und Gemüse verwenden.

Deutlich weniger Fleisch in der Dosensuppe

Die Hauptzutat einer Gulaschsuppe ist Rindfleisch. Zwischen 6,7 und 14 Prozent Rindfleisch stecken nach Angaben der Hersteller in den Produkten. Ob diese Menge Fleisch tatsächlich in den Dosen enthalten ist, wird in einem Labor genau nachgemessen.