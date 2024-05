Hefeflocken: Wofür kann man sie verwenden?

Hefeflocken werden häufig mit Glutamaten in Verbindung gebracht, da sie Glutaminsäure enthalten. In der Lebensmittelproduktion werden Glutamate gerne als Geschmacksverstärker hinzugefügt. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) können diese Zusatzstoffe bei einzelnen Personen jedoch überempfindliche Reaktionen auslösen.



Glutaminsäure ist in fast allen eiweißreichen Lebensmitteln auf natürliche Weise enthalten. So ist auch der Gehalt von Glutaminsäure in Hefeflocken natürlich, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) erklärt. Beim Kochen lässt sich Salz laut DGE zwar durch Hefeflocken reduzieren, sie seien aber nicht automatisch eine gesunde Alternative dazu.



Umstritten ist, ob Glutaminsäure zu empfindlichen Reaktionen führen kann. Bislang gibt es jedoch keine Studien, die das bestätigen. Da Hefeflocken nur zum Würzen verwendet werden, nehme man nur geringe Mengen von ihnen zu sich, erklärt Harald Seitz, Ernährungswissenschaftler vom Bundeszentrum für Ernährung. Daher seien sie in der Regel unbedenklich.