Welt-Zöliakie-Tag 2024: Medikament macht Hoffnung

Wer an Zöliakie leidet, verträgt kein Gluten. Das Kleber-Eiweiß ist natürlicherweise in vielen Getreidesorten enthalten.

Wer an Zöliakie leidet, muss lebenslang glutenhaltige Lebensmittel meiden. Nur so lässt sich die Erkrankung einigermaßen unter Kontrolle halten. Allerdings ist eine strikte glutenfreie Diät für Betroffene in der Realität kaum einzuhalten, weiß Detlef Schuppan, Leiter der Zöliakie-Ambulanz an der Universitätsmedizin Mainz, denn Gluten sei ein verbreiteter Zusatzstoff.