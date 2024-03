Gesunde Ernährung: Wie die Blutwerte profitieren können

Laborwerte richtig verstehen - so lautet das Motto am heutigen Tag der gesunden Ernährung , den der Verein für Ernährung und Diätetik e.V. jedes Jahr am 7. März ausruft. Denn: Laborwerte geben nicht nur Auskunft darüber, ob Erkrankungen vorliegen. Viele Parameter können auch auf ein gewisses Erkrankungsrisiko hinweisen. Mit einer Änderung der Ernährung und des Lebensstils kann man oft schon einiges verbessern.