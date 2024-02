Meerrettich: Die gesunde Heilpflanze wirkt als Antibiotika

Zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert wanderte der Meerrettich über Südrussland nach Mitteleuropa ein. Das wird von Hildegard von Bingen in ihren botanischen Schriften untermauert, in denen sie über Meerrettich als Heilpflanze berichtet. Von Geschmack und Genuss war damals noch keine Rede. Erst zum Ende des Mittelalters wurde die Wurzel in der Küche salonfähig und ist bis heute sowohl als Heilpflanze als auch aufgrund ihres Geschmacks hoch angesehen.