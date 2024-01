Chronische Entzündung: Entwicklung neuer Therapien

Entzündungsexperten wie Matthias Laudes sehen Entzündungen als "heimliche Volkskrankheit". Der Mediziner leitet am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel das Institut für Diabetologie und klinische Stoffwechselforschung und forscht am "Exzellenzzentrum Entzündungsmedizin" daran, chronische Entzündungen zu entschlüsseln und neue Therapien zu entwickeln.