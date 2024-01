CRISPR/Cas: Neue Gentherapie gegen Sichelzellanämie

: Also meine persönliche Meinung dazu ist: Es ist nicht wünschenswert. Ich würde das auch nicht befürworten und es ist in Deutschland glücklicherweise auch nicht erlaubt. Aber der Ethikrat hat das diskutiert und gesagt, wenn wir in Zukunft die Technologie so im Griff haben, dass wir Nebeneffekte ausschließen können, dann kann in der Zukunft noch mal diskutiert werden, ob wir CRISPR/Cas auch in der Keimbahn einsetzen, um Erkrankungen präventiv zu verhindern. Das heißt, vor der Geburt wird das Erbgut schon in Ordnung gebracht , dass ein gesundes Kind zur Welt kommt. Aber ich glaube, davon sind wir noch relativ weit entfernt.