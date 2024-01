Großes und kleines Blutbild: Welche Werte sind entscheidend?

Der Blutzuckerwert gibt Auskunft darüber, wie hoch der Glukosegehalt im Blut ist. Als Hauptenergielieferant kann die Menge an Glukose im Blut über den Tag variieren. Nüchtern gemessen liegt der Wert aber meist zwischen 60 und 100 Milligramm pro Deziliter.Glukose kann nur über das in der Bauchspeicheldrüse gebildete Hormon Insulin in die Zellen gelangen. Ist der Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht, kann das ein Hinweis auf Diabetes sein. Bei Verdacht werden weitere Untersuchungen angeordnet, etwa ein Glukosebelastungstest, um die Diagnose zu bestätigen oder auszuschließen.